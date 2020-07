Basket, Luis Scola: “Varese il posto perfetto per proseguire la mia carriera” (Di martedì 7 luglio 2020) Luis Scola, leggenda del Basket argentino, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione dopo il passaggio al Varese. Scola è convito che il club biancorosso sia “posto perfetto” per terminare la propria carriera: “Varese è un club con tanta gloria e tanta storia – ha spiegato – Masnago e’ un palazzetto caldo, questo e’ il posto perfetto dove continuare ad essere felice di giocare. Quale obiettivo pongo alla squadra? Credo che ci giocheremo un posto per la Coppa Italia e per i playoff, siamo dietro ai top team ma tutto sara’ piu’ chiaro dopo i primi allenamenti e le prime partite”. Il 40enne argentino non ha nascosto il desiderio di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo: “Disputare la quinta per me sarebbe incredibile, sarei il primo argentino a raggiungere questo traguardo. Sono molto ... Leggi su sportface

