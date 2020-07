"Abiti come fiori, il Kontatto virtuale" - (Di martedì 7 luglio 2020) Angelo Ruggeri Stasera la sfilata in diretta sui social dei profili ufficiali del brand Una sfilata in diretta su Instagram (@Kontatto official) e Facebook, dai profili ufficiali del marchio. La passerella è una spiaggia al tramonto, con il mare che si infrange sulla sabbia e sulla scogliera presente, come scenografia, sullo sfondo. Gli Abiti protagonisti sbocceranno come fiori provenienti dall'acqua, delicati, freschi e leggeri. Tutto è pronto per il terzo show virtuale del 2020 di Kontatto, che andrà in scena questa sera (7 luglio) alle ore 20.30. «Davvero non vedo l'ora», racconta Federico Ballandi, ceo del marchio Made In Italy. «Questo appuntamento, dedicato al nostro territorio, vuole celebrare l'estate italiana in tutte le sue sfaccettature, all'insegna dei colori, della vita all'aria aperta e della libertà». Una ... Leggi su ilgiornale

