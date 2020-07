Zaki cittadino onorario Bologna, sì del Consiglio comunale (Di lunedì 6 luglio 2020) Mirko Billi 06/07/2020 Bologna, Politica m.billi@agenziadire.com Accolto l'emendamento di Coalizione civica per far tornare la gigantografia dedicata a Zaki su palazzo dei Notai. Il centrodesta non ha votato Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Bologna, 6 luglio 2020 - Patrick Zaki è stato 'adottato' da Bologna. Il Consiglio comunale ha approvato questo pomeriggio l'ordine del giorno presentato dalla consigliera dem Simona Lembi e concordato ...

