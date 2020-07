Troppe riserve al San Paolo? La Roma replica all'accusa del Napoli: "Via libera di Lega e Procura!" (Di lunedì 6 luglio 2020) In merito all'accusa del Napoli nei confronti della Roma per aver portato Troppe riserve sugli spalti, violando il protocollo sanitario, da casa giallorossa arriva una sorta di giustificazione. Leggi su tuttonapoli

Scontro sul rispetto del protocollo sanitario. Ci sono state scintille domenica sera al San Paolo tra i dirigenti del Napoli e quelli della Roma. Motivo? Lo rivela Repubblica che scrive: "I gialloross ...

Repubblica - Troppi giocatori in panchina, il Napoli accusa la Roma: "Ha violato il protocollo sanitario!"

