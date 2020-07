Solo la vittoria dell'Europa League può salvare la prima stagione di Conte all'Inter? (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel pomeriggio di ieri, inaspettatamente, il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha espugnato San Siro, battendo l' Inter. Una sconfitta molto dolorosa per i nerazzurri che, oltre ad aver detto addio alle ultimissime e flebili speranze Scudetto, si ritrovano addirittura a temere per il terzo posto. L'Atalanta, infatti, è a Solo un punto di distacco, pronta, al prossimo passo falso, a prendersi la terza piazza. Una sconfitta che, come detto da Antonio Conte, mette tutti sulla graticola, compreso lui... Leggi su 90min

Fabiana Stanisci vince il contest "Verranno a chiederti del tuo paese"; terzo posto per Fabio Zita. Turi in alto con la sua festa grànne "Solo una parola: grazie. Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi c ...

Ferrari, secondo posto fortunoso di Leclerc: smettiamola di cantar vittoria

Leviamoci in fretta ogni illusione. Con la Ferrari non c'è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. E' solo tutto vuoto. Riempito pietosamente da qualche goccia di buona sorte che ci siamo sgolati in u ...

