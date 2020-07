Simeone: “Il VAR è equo. Il Real ha più rigori degli altri perché attacca di più” (Di lunedì 6 luglio 2020) Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha commentato le polemiche sul VAR e sui tanti rigori concessi al Real Madrid: “Cosa penso del VAR? Penso che ci esponga tutti allo stesso modo. Prima potevamo chiedere conto solo di quello che si era visto sul campo. Sono sempre le persone a prendere le decisioni con il VAR e gli errori continueranno ad esserci. Certi discorsi vengono naturali ma non ho alcun dubbio che il VAR renda il campionato più giusto. Se ti concede tanti calci di rigore, è perché passi più tempo nell’area avversaria. Ultimamente si parla molto del Real, mi sembra chiaro però che abbia più rigori perché attacca di più. Logico che sia così. Penso che il VAR si possa migliorare ma credo anche che tratti tutte le squadre allo stesso modo.” Foto: profilo Twitter ufficiale ... Leggi su alfredopedulla

