Silvia Romano: “Il velo per me è un simbolo di libertà”. Ma quale islam ha abbracciato? (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – ”Per me il mio velo è un simbolo di libertà, perché sento dentro che Dio mi chiede di indossare il velo per elevare la mia dignità e il mio onore, perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la mia anima. Per me la libertà è non venire mercificata, non venire considerata un oggetto sessuale”. E’ quanto dichiarato da Silvia Romano a Davide Piccardo, fondatore dell’Ucoii (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia), che l’ha intervista per il quotidiano online (La Luce) che dirige. E’ un’indiretta risposta, quella della Romano (diventata Aisha con la conversione all’islam), a chi l’ha attaccata per la veste somala indossata all’arrivo in Italia. quale islam? “Quando vado in giro – dice ancora Aisha ... Leggi su ilprimatonazionale

fattoquotidiano : Silvia Romano, la prima intervista dopo la liberazione: “Avevo paura, dopo la conversione ero serena. Il velo è un… - Adnkronos : #SilviaRomano: 'Per me il velo è un simbolo di libertà' - SirDistruggere : L’interesse dei sovranisti per i soldi dipende dal “per chi li si spende”, per Silvia Romano un dramma e lei ha dim… - VirgilioVazzari : Silvia Romano: “Il velo è un simbolo di libertà, non di oppressione” - stopcensurainfo : Silvia Romano: “Il velo è un simbolo di libertà, non di oppressione” -