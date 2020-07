Silvia Romano: ho sognato il nome Aisha, col velo mi sento libera (Di lunedì 6 luglio 2020) "Ero disperata perché, nonostante alcune distrazioni come studiare l'arabo, vivevo nella paura dell'incertezza del mio destino. Ma più il tempo passava e più sentivo nel cuore che solo Lui poteva aiutarmi e mi stava mostrando come". Silvia Romano, la cooperante milanese rapita in Kenya nel novembre 2018 e rimasta prigioniera dei terroristi in Somalia per un anno e mezzo, parla per la prima volta a quasi due mesi dal rilascio, in una intervista con il direttore del giornale on line "La Luce", Davide Piccardo, esponente di spicco della comunità islamica lombarda, a cui Silvia si è avvicinata dal giorno del suo ritorno a Milano."Prima di essere rapita ero completamente indifferente a Dio, anzi potevo definirmi una persona non credente - racconta -. Dopo aver letto il Corano non ci trovai contraddizioni e fin da subito sentii che era un libro che guidava ... Leggi su ilfogliettone

