Scuola | dubbi e perplessità tra i presidi salernitani per il post Covid

Fare un punto della situazione relativa ad interventi, risorse e competenze per l'adeguamento degli edifici scolastici di competenza dell'amministrazione provinciale di Salerno. È stato l'obiettivo dell'incontro al quale questa mattina hanno partecipato numerosi dirigenti scolastici degli istituti situati sull'intero territorio provinciale. Un confronto operativo con l'ingegnere Michele Lizzio ed i vertici delle scuole dell'ambito salerno 23 nel corso del quale sono emerse le perplessità e le preoccupazioni per la Scuola post Covid. È già evidente che non ci saranno tempi sufficienti per realizzare tutti gli interventi necessari. Quello che è chiaro è che, come spiegato dal dirigente del settore edilizia scolastica, si punterà ad accorpare gli interventi: non progetti ...

