Raggi: al fianco dei lavoratori, più tavolini e iter veloce (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “A Roma piu’ spazio per tavolini e iter veloce per ottenerlo. Via libera dell’Assemblea capitolina alla delibera che sostiene imprenditori e proprietari bar, ristoranti e locali. Siamo al fianco di chi lavora. Un aiuto concreto alle attivita’ produttive della nostra citta’”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Leggi su romadailynews

PatriotaIl : RT @LegendeZurbaine: L'ultima della Raggi: l'app per fare gli spioni Nasce 'Roma al tuo fianco', una piattaforma di segnalazione anonima se… - ClaudioDeglinn2 : RT @LegendeZurbaine: L'ultima della Raggi: l'app per fare gli spioni Nasce 'Roma al tuo fianco', una piattaforma di segnalazione anonima se… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: L'ultima della Raggi: l'app per fare gli spioni Nasce 'Roma al tuo fianco', una piattaforma di segnalazione anonima senza l… - LegendeZurbaine : L'ultima della Raggi: l'app per fare gli spioni Nasce 'Roma al tuo fianco', una piattaforma di segnalazione anonima… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'ultima della Raggi: l'app per fare gli spioni Nasce 'Roma al tuo fianco', una piattaforma di segnalazione anonima senza l… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi fianco Raggi: al fianco dei lavoratori, più tavolini e iter veloce RomaDailyNews L'ultima della Raggi: l'app per fare la spia

Il sindaco Virginia Raggi ed il comune di Roma tornano alla carica, rispolverando ancora una volta un sistema di denuncia di disservizi affidato esclusivamente al cittadino, ma senza le limitazioni pr ...

Campidoglio, nasce l’app “Roma al tuo fianco”

Si chiama “Roma al tuo fianco” la nuova web app lanciata da Roma Capitale che consente a tutti i cittadini di segnalare tempestivamente, e in modo del tutto anonimo, eventuali problematiche riscontrat ...

Il sindaco Virginia Raggi ed il comune di Roma tornano alla carica, rispolverando ancora una volta un sistema di denuncia di disservizi affidato esclusivamente al cittadino, ma senza le limitazioni pr ...Si chiama “Roma al tuo fianco” la nuova web app lanciata da Roma Capitale che consente a tutti i cittadini di segnalare tempestivamente, e in modo del tutto anonimo, eventuali problematiche riscontrat ...