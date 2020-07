Playoff Serie C, effettuato il sorteggio per la prima fase nazionale (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ stato effettuato il sorteggio per la prima fase nazionale dei Playoff di Serie C. Le squadre che giocheranno in casa il match in gara unica passeranno il turno in caso di pareggio. Carpi-Alessandria Monopoli-Ternana Juventus U23-Padova Renate-Novara Potenza-Triestina L'articolo Playoff Serie C, effettuato il sorteggio per la prima fase nazionale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

