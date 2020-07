Pensione a 58, 63 e 65 anni, quali le possibilità reali? (Di lunedì 6 luglio 2020) La Pensione anticipata in Italia, si raggiunge se si è in possesso dei requisiti richiesti dalle varie misure previdenziali in vigore. Alcune di queste prevedono requisiti soltanto contributivi, altre prevedono anche il raggiungimento dei requisiti anagrafici e non sempre, quindi, è facile capire quale misura può essere utilizzata nel caso specifico. Pensione a 58, 63 e 65 anni Procedo a rispondere alle domande di alcuni lettori sulla reale possibilità di pensionamento nell’immediato: Buongiorno, io ho compiuto 58 anni al 30 di gennaio 2020 e ai primi di maggio ho maturato 40 anni di contributi. Quando approssimativamente riuscirò ad andare in Pensione visto che il mio capo ha anche 80 anni. Essendo lei donna potrebbe accedere alla Pensione anticipata ordinaria non appena matura i 41 anni e 10 mesi di contributi richiesti per l’accesso. Le ... Leggi su notizieora

