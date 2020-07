Pace fatta tra Belen e Nina Moric: le due fotografate tra baci e abbracci a Capri (Di lunedì 6 luglio 2020) Le due showgirl sono state immortalate mentre, tra baci e abbracci, si sono ritrovate nel più famoso locale della piccola isola napoletana. Tra le due sembra essere tornato il sereno: Nina Moric, infatti, l’aveva anche portate in tribunale con delle accuse gravissime, tirando persino in ballo suo figlio. C’entra forse la grave situazione che Belen sta attraversando con il suo ex Stefano De Martino? Pace fatta tra le ex di Fabrizio Corona Le foto non mentono: Belen Rodriguez e Nina Moric sono di nuovo amiche. O quantomeno, le due, si sono messe alle spalle la lite trascinatasi sino in aula. Era il 2018, infatti, quando Nina Moric venne condannata per le frasi pronunciate nel 2015 durante una puntata de La Zanzara. Ospite di Giuseppe Cruciani, la Moric disse che Belen somigliava a un viados, e l’accusò inoltre di girare nuda per casa davanti al figlio ... Leggi su kontrokultura

Non c’è pace per Michael Jackson ... Ai numerosi fan che continuano a celebrarlo come un monumento che ha fatto la storia della musica, si contrappone una schiera di detrattori che lo accusano ...

Pace fatta tra Belen Rodriguez e Nina Moric, galeotta è stata la serata a Capri

Nina Moric e Belen Rodriguez, due donne dello spettacolo tra le quali per anni non scorreva buon sangue, adesso hanno fatto la pace. Entrambe hanno in comune un uomo che ormai fa parte del loro passat ...

