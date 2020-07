Ostia, donna si lancia dal terzo piano: morta sul colpo (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – Suicidio a Roma alle 12 circa. Una donna si e’ lanciata dal terzo piano di una palazzina in via delle Azzorre, a Ostia. Secondo quanto si apprende, la donna che viveva con il marito e un figlio, soffriva da tempo di crisi depressive. Sul posto la Polizia del Reparto Volanti. La salma e’ stata messa a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ostia donna Ostia, donna si lancia dal terzo piano: morta sul colpo RomaDailyNews Sassi contro le auto, donna colpita al volto: è grave

Trauma cranico, frattura dell’orbita oculare sinistra. Il rischio di conseguenze alla vista. E poteva anche andare peggio. Una serata drammatica per una donna di 32 anni, colpita in faccia da un sasso ...

Roma, lanci di sassi contro le auto, donna colpita al volto: è grave

