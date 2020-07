Nick Cordero è morto per Coronavirus a soli 41 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) L’attore di Brodway Nick Cordero è morto il 5 luglio scorso all’età di 41 anni a causa delle complicazioni dovute al contagio da Coronavirus. Lo stato di salute dell’artista è apparso sin da subito molto grave, tanto che è stato necessario amputare una gamba al protagonista della serie tv americana Law and Order. Dopo settimane … L'articolo Nick Cordero è morto per Coronavirus a soli 41 anni proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

SkyTG24 : È morto Nick Cordero, l’attore di Broadway sconfitto dal coronavirus: aveva 41 anni - fanpage : Ultim'ora Nick Cordero non ce l'ha fatta - TestedSociopath : Ho seguito tutto lo sviluppo della malattia di Nick Cordero e stamattina leggere della sua morte è stato un fulmine… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: È morto Nick Cordero, l’attore di Broadway sconfitto dal coronavirus: aveva 41 anni - infoitcultura : Morto Nick Cordero, l’attore combatteva da mesi con il coronavirus -