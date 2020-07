Napoli, addio Dimaro: in ritiro a Castel di Sangro per i prossimi 6 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi c’è l’approvazione della delibera che porterà il Napoli a preparare la stagione per i prossimi 6 anni”. Queste le parole dell’assessore al turismo e allo sviluppo economico della Regione Abruzzo. Mauro Febbo intervenuto a Marte Sport Live annuncia l’accordo per il ritiro estivo del Napoli: “Oggi c’è l’approvazione della delibera che porterà il Napoli a preparare la stagione per i prossimi 6 anni. Alla società andranno 800 mila euro e il club si impegnerà a disputare tre amichevoli. Le date sono incerte per la Champions. A Castel di Sangro c’è un impianto da 7000 spettatori, De Laurentiis ha apprezzato le nostre strutture infatti c’è la possibilità di un rinnovo per altri 6 anni. C’è anche un ... Leggi su anteprima24

