Meteo Roma del 06-07-2020 ore 19:15 (Di lunedì 6 luglio 2020) Meteo venerdì trovate in ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di domani al tempo instabile al mattino sull’emilia-Romagna con rapido miglioramento a seguire del tempo il sole prevalente altrove per tutto l’arco della giornata al centro locali piogge nelle prime ore del mattino su Abruzzo e Nord delle Marche cieli sereni altrove così come al pomeriggio o in serata al sud intera giornata caratterizzata dal bel tempo ovunque Salvo locali a pazzoni sul Molise qualche rovescio pomeriggio in Calabria temperature in calo specie al centro-nord le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

