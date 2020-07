Malika Ayane: «Alzare l’asticella, non essere pigri: cosa ha insegnato Morricone alla mia generazione» – L’intervista (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto il compositore italiano che scrisse la colonna sonora che fa “ah-ee-ah-ee-ah”. Il titolo del Washington Post è stato un modo un po’ maldestro di ricordare Ennio Morricone. Eppure chiarisce bene una cosa: quanto questo compositore sia entrato nella cultura popolare. Le sue musiche hanno superato i film per cui sono state scritte e sono entrate da sole nel nostro immaginario. Letta così, l’eredità di Morricone è ancora più difficile da portare avanti. Soprattutto per le nuove generazioni di musicisti in Italia. Oltre alle colonne sonore, Morricone infatti si è dedicato per anni anche all’arrangiamento di brani di musica leggera, da Se telefonando di Mina a La Solitudine di Laura Pausini. Un’eredità di cui abbiamo parlato con Malika Ayane, tra le più raffinate e popolari ... Leggi su open.online

Dome689 : RT @Open_gol: L'emozionata testimonianza della cantautrice che ha premiato il maestro nel 2010 - ninasprock : RT @Open_gol: L'emozionata testimonianza della cantautrice che ha premiato il maestro nel 2010 - CiaobyDany : RT @Open_gol: L'emozionata testimonianza della cantautrice che ha premiato il maestro nel 2010 - Open_gol : L'emozionata testimonianza della cantautrice che ha premiato il maestro nel 2010 - LePortinaie : Malika Ayane donna che sedurrei -

Ultime Notizie dalla rete : Malika Ayane «Non mollate i vostri sogni», gli auguri di Malika Ayane agli studenti del Liceo Artistico di Corato CoratoViva Ottolini e l’Ottovolante inaugurano a Mantova il Bike-in

Il trombonista il 10 luglio in concerto all’Arena di Campo Canoa Serata dedicata al musicista di Guidizzolo morto nel 2018 MANTOVA. Un omaggio allo swing italiano inaugurerà venerdì 10 luglio l'arena ...

RisorgiMarche 2020, eventi nei borghi e nei parchi ma nessun concerto nei prati

La quarta edizione di RisorgiMarche 2020 ci sarà, con concerti nei borghi, nei parchi archeologici, eventi all’alba e al tramonto ma nessun concerto nei prati , per evitare assembramenti e garantire i ...

Il trombonista il 10 luglio in concerto all’Arena di Campo Canoa Serata dedicata al musicista di Guidizzolo morto nel 2018 MANTOVA. Un omaggio allo swing italiano inaugurerà venerdì 10 luglio l'arena ...La quarta edizione di RisorgiMarche 2020 ci sarà, con concerti nei borghi, nei parchi archeologici, eventi all’alba e al tramonto ma nessun concerto nei prati , per evitare assembramenti e garantire i ...