Inter sotto processo (anche Conte) (Di lunedì 6 luglio 2020) Il crollo dell'Inter contro il Bologna, oltre a costare le piccolissime speranze di corsa scudetto e cancellare la chance di provare a mettere pressione alla Lazio per un secondo posto importante dal punto di vista simbolico, hanno aperto in casa nerazzurra la caccia al colpevole. Di chi è la colpa di una stagione fin qui non certo fallimentare, ma lontana dai traguardi attesi? Perché la squadra si perde sempre sul più bello mancando l'ultimo salto di qualità? Cosa serve per combattere davvero con la Juventus per il titolo? Domande inevase cui Marotta dovrà dare risposta nel corso di un'estate di lavoro doppio, in campo per inseguire quello che resta (Europa League) e sul mercato. E che riguardano lo stesso Antonio Conte cui non si poteva chiedere di vincere subito lo scudetto, colmando il gap da una Juve forte e ricchissima, ma dal quale si doveva e ... Leggi su panorama

Inter sotto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Inter sotto