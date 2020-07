Il sindaco Spina scrive a Volpe: “Indispensabili le postazioni SAUT” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGinestra degli Schiavoni (Bn) – Il sindaco di Ginestra degli Schiavoni, Zaccaria Spina, ha inviato stamani una nota al Direttore Generale dell’ASL di Benevento, Gennaro Volpe, nella quale sottolinea come “oggi, ancor di più, si può comprendere l’importanza fondamentale della doppia postazione SAUT sul territorio del Fortore, in quanto – scrive – con le due ambulanze ubicate presso San Bartolomeo in Galdo e Ginestra degli Schiavoni si è avuto un ottimo controllo su tutto il territorio, un articolato coordinamento locale ha garantito la sicurezza per tutta la nostra utenza”. “Egregio Direttore – afferma Spina – è passata da poco la fase dell’emergenza acuta determinata dalla crisi epidemiologica da Covid-19 e ci si sente in dovere di esprimere, a nome di tanti ... Leggi su anteprima24

BisceglieLiveIt : #Bisceglie Francesco Spina: Il Sindaco della città è titolare del titolo sportivo -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Spina Francesco Spina: Il Sindaco della città è titolare del titolo sportivo BisceglieLive Boscoreale, gara-lampo per i centri estivi: nuova bufera sul sindaco Diplomatico

Boscoreale. Avviso lampo per l’assegnazione degli spazi scolastici da destinare ai centri estivi: i dubbi sulla delibera. A sollevarli è Gennaro Langella, unica spina nel fianco dell’amministrazione D ...

Comunità montana del Fortore, la congiura di San Bartolomeo: il Pd fa fuori Spina ed elegge alla presidenza Sacchetti

San Bartolomeo in Galdo, ore 19. Il regolamento di conti all’interno della Comunità Montana del Fortore si consuma in un afoso pomeriggio di luglio: finisce dopo un decennio e più l’epopea del sindaco ...

