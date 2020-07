Il Milan lancia l’iniziativa “speaker per un giorno” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Milan ha deciso di lanciare un’iniziativa che consentirà a dei tifosi selezionati di diventare speaker per un giorno. In occasione di Milan-Juventus, alcuni appassionati avranno la possibilità di annunciare la formazione rossonera nel match di domani, martedì 7 luglio. «Milan-Juventus, una supersfida che tutti avremmo senz’altro voluto vivere insieme sugli spalti del nostro stadio. … L'articolo Il Milan lancia l’iniziativa “speaker per un giorno” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Il Milan ha deciso di lanciare un’iniziativa che consentirà a dei tifosi selezionati di diventare speaker per un giorno. In occasione di Milan-Juventus, alcuni appassionati avranno la possibilità di a ...

Dove vedere Milan-Juventus Sky o DAZN? Streaming e diretta TV Serie A

Milan-Juventus, i bianconeri vicini allo scudetto. Gli uomini di mister Sarri sono reduci dalla vittoria schiacciante nel derby di Torino e guidano la classifica con 75 punti in 30 turni. I bianconeri ...

