Heidenheim-Werder Brema, i dirigenti tifano in tribuna con i tamburi (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Dimenticate i dirigenti tutto d’un pezzo e in giacca e cravatta. Nel corso di Heidenheim-Werder Brema, match dello spareggio salvezza di Bundesliga, i membri della società della formazione di casa hanno voluto incitare la squadra sugli spalti tifando alla vecchia maniera. tamburi e campanacci per sostenere l’Heidenheim sotto di un gol dopo pochi minuti a causa di uno sfortunato autogol di Theuerkauf. FOTO Löscht euch einfach. Alle Beide. #FCHSVW pic.twitter.com/RA7Xyad0tL — chris (@chrjsi) July 6, 2020 Leggi su sportface

sportface2016 : Niente tifosi? Nessun problema. In Germania tifano i dirigenti - Pagolo : Stavo guardando lo spareggio tra Heidenheim e Werder e sentivo pom pom pom come se qualcuno stesse suonando un tamb… - infobetting : FC Heidenheim-Werder (lunedì, ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, - cmdotcom : Spareggio #Bundesliga: alle 20.30 #HeidenheimWerderBrema LIVE - CalcioPillole : #Bundesliga, ultima chiamata per il #Werder Brema. Dopo lo 0-0 dell’andata, questa sera i biancoverdi affrontano l’… -