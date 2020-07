Governo, Salvini “Basta annunci e promesse” (Di lunedì 6 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Basta annunci, basta promessa, basta chiacchiere, sono 4 mesi che fanno solo annunci, qualcuno ha visto una tassa in meno? Qualcuno ha visto una riforma? Conte è recordman mondiale di annunci”.Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Tgcom24. “Noi abbiamo fatto delle proposte, abbiamo già quantificato tutto, è solo una questione di decisione politica” ha aggiunto. “Sabato in piazza – aggiunge – siamo stati accolti da migliaia di cittadini, ora dobbiamo portare nel palazzo questo fermento che c'è fuori, Conte è sempre più marziano rispetto ai problemi degli italiani”. (ITALPRESS). Leggi su iltempo

