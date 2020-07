Gli album più venduti del 2020, la classifica guidata da Marracash con Tiziano Ferro e Ultimo (Di lunedì 6 luglio 2020) Tra gli album più venduti del 2020 molti sono di musica italiana. A guidare la classifica degli album più venduti in Italia nei primi sei mesi dell'anno è Maracash con il suo Persona. Lo segue Tha Supreme con 23 6451. Al terzo posto c'è Il Fantadisco dei Me Contro Te. Un passo fuori dal podio Ghali con DNA, due passi fuori dal podio i Pinguini Tattici Nucleari, l'album più venduto del Festival di Sanremo 2020. amazon box= "B07Z5JCWFT" La classifica continua con gli album di J-Ax e di Brunori Sas. Ottavo posto per Ultimo con Colpa Delle Favole, ma il disco è stato rilasciato più di un anno fa. Dopo di lui c'è Tiziano Ferro con Accetto Miracoli, l'album rilasciato a novembre dello scorso anno. La top 10 tutta italiana si chiude con Salmo. amazon box= "B081XVGXW1" Elettra Lamborghini è al 13° posto ... Leggi su optimagazine

Vivo_Azzurro : ???? #UnoStoricoEuropeo ?? ?? La pagina dell'album #Panini 2??0??1??6?? dedicata alla #Nazionale ?? Gli #highlights… - yoongimybubu : @mochiacolazione Miii davvero AHAHAHAH pero almenonmi divide gli album dej Bangtan da quelli dei Nu'est, (G)I-DLE, DreamCatcher ed AoA ???? - yoongimybubu : Finalmente ho anche io un posto per tutti gli album e libri???? Ammetto che gli album mi danno fastidio messi così, m… - skzavnio : tutti con gli album io sto per fare la pazza ve lo giuro avete venduto l’anima al diavolo???? - galassieviola : Mi è appena venuto in mente che quando facevo le medie era uscito l'album delle figurine con tutte le squadre giova… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli album Da Grignani a Mietta: gli album in uscita la prossima settimana AGI - Agenzia Italia Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

Speed si è messo in luce come fondatore di una band notevole come Human Feel, con i quali ha inciso sette album. Oltre che con Tim Berne, Chris Speed ha collaborato attivamente con Uri Caine, con il ...

Gli album più venduti del 2020, la classifica guidata da Marracash con Tiziano Ferro e Ultimo

Tra gli album più venduti del 2020 molti sono di musica italiana. A guidare la classifica degli album più venduti in Italia nei primi sei mesi dell’anno è Maracash con il suo Persona. Lo segue Tha Sup ...

Speed si è messo in luce come fondatore di una band notevole come Human Feel, con i quali ha inciso sette album. Oltre che con Tim Berne, Chris Speed ha collaborato attivamente con Uri Caine, con il ...Tra gli album più venduti del 2020 molti sono di musica italiana. A guidare la classifica degli album più venduti in Italia nei primi sei mesi dell’anno è Maracash con il suo Persona. Lo segue Tha Sup ...