Giornata mondiale del bacio: amarsi ai tempi del Coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) Oggi 6 luglio 2020 si celebra la Giornata mondiale del bacio, una festa di origine britannica che oggi compie 30 anni. Eppure ai tempi del Coronavirus qualcosa cambia. Il 6 luglio di ogni anno, da ormai trent’anni, si celebra la Giornata mondiale del bacio. Una festa nata in Gran Bretagna nel 1990 che oggi verrà celebrata in maniera un po’ diversa dal solito. Infatti con il Coronavirus che continua a mietere vittime, quello che da sempre è stato un momento di alta profonda intimità e un momento particolarmente importante anche nella fase di conoscenza tra due persone, è diventato improvvisamente un pericolo. Purtroppo il Coronavirus è un nemico invisibile che si è insidiato nella nostra quotidianità e che si trasmette principalmente con la saliva. Ecco perché ora come ora i baci sono “In stand by”, avverte ... Leggi su bloglive

Europarl_IT : Oggi è la Giornata mondiale senza sacchetti di plastica. Stai cercando usare meno buste di plastica monouso? - gpensabene : RT @carta_story: Oggi è la giornata mondiale del bacio e noi la vogliamo festeggiare con queste splendide immagini di #MarcoCarta ?? #Musi… - 17mamma : RT @massimo4951: 6 luglio giornata mondiale del bacio...loro ci mettono sempre il cuore..... - luciaccesepert3 : manchesenso la giornata mondiale del bacio?! #circozzi - _bela_flor_ : Giornata mondiale del bacio...#circozzi -