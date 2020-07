Franck Ribery, serata da incubo per il calciatore: brutta disavventura per lui (Di lunedì 6 luglio 2020) Questo articolo Franck Ribery, serata da incubo per il calciatore: brutta disavventura per lui è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vera e propria serata da incubo per il giocatore della Fiorentina Franck Ribery. Oltre all’infortunio, brutta disavventura per lui. La sua Fiorentina è riuscita a vincere sul campo del Parma per 2-1, conquistando una vittoria importante per la classifica e per il morale, ma per Franck Ribery quella di ieri è stata davvero una vera … Leggi su youmovies

infoitsport : Ribery insostituibile: Franck vuol giocare, col Parma la quarta consecutiva? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Ladri in casa di Ribery: svaligiata la casa dell’esterno della Fiorenti… - toscanamedianew : I ladri svaligiano la casa di Franck Ribery | Cronaca BAGNO A RIPOLI - CronacheTweet : Piove sul bagnato per Franck #Ribery - sportli26181512 : Fiorentina, paura per Ribery: esce per un problema alla caviglia destra: Franck Ribery, giocatore di maggior qualit… -