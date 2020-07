Ennio Morricone morto, Vasco Rossi: “Il privilegio di morire sapendo che la sua arte non morirà mai”. Tutti i messaggi di cordoglio sui social (Di lunedì 6 luglio 2020) “Il privilegio dell’artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai… W il maestro Ennio Morricone!”. Così Vasco Rossi ha voluto ricordare su Instagram nnio Morricone, morto all’età di 91 anni a Roma in seguito a una caduta. In tantissimi sui social stanno dedicando un pensiero al compositore Premio Oscar, autore di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. “Con Ennio Morricone se ne va un pezzo di cinema mondiale. Una testimonianza di quanto gli italiani possano essere protagonisti ovunque. La musica, un legame universale per unire Tutti in un abbraccio globale d’amore e di comunanza ideale”, ha scritto su Twitter il produttore cinematogfrafico e presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “La sua umiltà, unita a una grandezza mai ostentata, gli ha permesso di supportare ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - TazKeb : RT @Agenzia_Ansa: Addio al premio Oscar Ennio #Morricone, 'la musica' del cinema. Maestro scompare a 92 anni. Compose musica per oltre 500… - Alearte68 : RT @teatrolafenice: Ennio Morricone ci lascia ma non ci abbandona tutta la sua narrazione musicale incancellabile e incancellata dal grande… -