Diffusione della didattica digitale, accordo Fastweb-Regione siciliana (Di lunedì 6 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Ridurre il divario delle conoscenze digitali e promuovere la Diffusione di strumenti e piattaforme per la didattica a distanza. E' questo l'obiettivo dell'accordo siglato da Regione siciliana e Fastweb con cui la società di telecomunicazioni mette a disposizione dell'Amministrazione e degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie il percorso di formazione online ‘didattica a distanza: video tutorial per orientarsi fra app e piattaformè. Il corso di video lezioni, realizzato da Fastweb su impulso di Regione siciliana, è disponibile gratuitamente anche per i docenti degli istituti scolastici di tutta Italia sul sito di Fastweb Digital Academy.Il corso nasce dalla volontà della Regione e di Fastweb, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, di fornire agli insegnanti un percorso formativo semplice, pratico e concreto ... Leggi su iltempo

