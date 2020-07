Chirurgia del pancreas: la mortalità operatoria in molti ospedali è troppo alta (Di lunedì 6 luglio 2020) Uno studio appena pubblicato sul British Journal of Surgery e condotto dal dottor Gianpaolo Balzano, chirurgo del pancreas Center dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha analizzato i dati sulla mortalità operatoria per gli interventi di resezione pancreatica eseguiti in Italia nel triennio 2014-2016: secondo questi numeri, forniti dal Ministero della Salute in forma anonima, dei 395 ospedali italiani censiti ben 300 (il 77% delle strutture) ha realizzato in media solo 3 operazioni al pancreas all’anno. Un numero troppo basso, considerando che la Chirurgia pancreatica è la più complessa della Chirurgia addominale. Il risultato è che la mortalità media sul territorio nazionale è il 6.2%, ma il dato varia da un 3% nei centri più eccellenti e a maggior volume, fino a oltre il 25% in altri ospedali, con risultati disastrosi per ... Leggi su meteoweb.eu

Unipd: studenti imparano il cuore navigando al suo interno

Padova, 6 lug. (askanews) - Abbiamo costruito un database di oltre 50 modelli digitali tridimensionali di altrettante differenti malformazioni cardiache ricostruiti a partire da diversi tipi di "imagi ...

La miglior critica alla follia gender l’ha scritta un omosessuale

Tra i fatti incalzanti e agghiaccianti, che rendono “folli”, vi è, per esempio, la storia del brillante milionario gay Peter ... far cambiare loro sesso in giovanissima età tra ormoni e chirurgia ...

