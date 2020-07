Cercasi badante “ma non di colore”: indignazione a Pescara (Di lunedì 6 luglio 2020) Un’agenzia di Chieti pubblica un’altra volta un annuncio in cui si cerca una badante “purché non di colore”, e questa volta l’Anpi di Pescara protesta ad alta voce. L’agenzia con il ‘vizietto’ di discriminare il colore nella pelle nei suoi annunci di offerta lavoro. Si chiama Adiura, è di Chieti Scalo: già una volta aveva pubblicato un annuncio simile, ma quella volta c’era una piccola ‘scusante’: l’uomo con la sindrome di Down a cui serviva una badante aveva “una grande paura del nero”. Adiura ci ha riprovato, ma questa volte il suo post non è passato inosservato, tanto da indignare la stessa rete social sulla quale vengono pubblicati gli annunci, e in prima fila c’è l’Anpi di Pescara. Cercasi badante, ma “non di colore”: ... Leggi su chenews

