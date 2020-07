Cantieri autostrade: in A12 fino a 10 km di code (Di lunedì 6 luglio 2020) Bloccato il transito in tutte le direzioni. Km di code con rallentamenti al casello di Genova Ovest. Grossi rallentamenti e code in autostrada. Inizia con 10 chilometri di coda inA12, tra Recco e Genova Est la mattina nelle autostrade liguri a causa dei Cantieri aperti per messa in sicurezza delle gallerie. In A 26, verso … L'articolo Cantieri autostrade: in A12 fino a 10 km di code proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Cantieri autostrade Liguria, nuove code per cantieri di Autostrade. Vertice Mit-Aspi: ribadita fine lavori critici il 10 luglio Il Fatto Quotidiano A14, una domenica difficile: si attendono “buone nuove” nei prossimi giorni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fine settimana, un altro, all’insegna di code e rallentamenti in autostrada lungo la costa Picena e non solo. Traffico dal Fermano fino al Pescarese a causa delle riduzioni ...

Autostrade, Toti: «Il Pd ligure vada a manifestare contro un piano voluto dal loro ministro»

Genova. «Il Pd ligure continua a dimostrare la sua inconsistenza, cercando di nascondere i tanti errori dei rappresentati del loro partito al Governo. Regione Liguria non ha purtroppo competenze, come ...

