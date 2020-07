Asia Valente torna col botto. Solo un filo su forme che sembrano più gonfie di prima (Di lunedì 6 luglio 2020) Il nuovo mondo della musica trap non ha segreti per la bellissima Asia Valente. Vi ricordate la sua turbolenta liason amorosa con Arturo Bruni, in arte Dark Side Baby? L’aspirante showgirl e il caposaldo della trap capitolina, onché ex componente della celebre Dark Polo Gag, provarono a stare insieme per ben due volte ma, a quanto pare, oggi le loro strade si sono divise da tempo. Il loro sentimento però sembrava sincero e molti fan del duo, ormai rotto, continuano a sperare in una terza ricongiunzione. Il trapper esiliato dalla Dark Polo Gang, tra l’altro figlio del noto regista e sceneggiatore Francesco Bruni, non è stato l’unico trapper ad aver fatto sciogliere il cuore di Asia Valente. La provocante ex gieffina, dopo quella famosa relazione che fece impazzire i social, ha frequentato un altro artista romano: l’inarrestabile Gallagher ... Leggi su tuttivip

m0rningvstar : mai vista persona più cringe e stupida di Asia Valente comunque - abcdgcbcm : RT @dea_channel: buongiorno con la dea Asia Valente che emerge dalle acque ???????? -

