Ascolti in tv: calano i numeri, Vanessa Incontrada vince in prima serata (Di lunedì 6 luglio 2020) Un’altra domenica di sole e caldo è appena passata, ed i risultati della inevitabile voglia degli italiani a mettere il naso fuori di casa si sono visti nei risultati degli Ascolti televisivi. In un palinsesto costituito per lo più da repliche e trasmissioni in modalità estiva, c’è comunque chi si è difeso meglio di altri. Vanessa Incontrada “batte” Giulia Michielini Per quanto riguarda la serata, il posto più alto del podio è andato a Non dirlo al mio capo, fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è mandata in onda come replica di puntate già viste dal pubblico, ma ciononostante è riuscita ad ottenere uno share del 13,8 %, con 2.407.000 persone. Alla stessa ora su Canale 5 è andato in onda Rosy Abate 2, che si è piazzata al secondo posto con ... Leggi su thesocialpost

beltrozzixlove : @orchinwondeland D'estate gli ascolti calano perché le persone escono spesso di casa. Che il down sia maggiore ris… - adestrainalto : @giuls21durin Sono dell'idea che questa iniziativa di lasciare condurre un'ora ad ogni artista diverso sia meravigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti calano Ascolti in tv: calano i numeri, Vanessa Incontrada vince in prima serata Thesocialpost.it Ascolti in tv: calano i numeri, Vanessa Incontrada vince in prima serata

Per quanto riguarda la serata, il posto più alto del podio è andato a Non dirlo al mio capo, fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è mandata in onda come replica di puntate già vis ...

"Affari Tuoi" torna in prima serata con la conduzione di Marco Liorni

La trasmissione “Affari tuoi” è uno dei format più famosi andati in onda sulla Rai negli ultimi anni. Basato sul format olandese “Deal or No Deal”, viene portato in Italia da Paolo Bonolis, ottenendo ...

Per quanto riguarda la serata, il posto più alto del podio è andato a Non dirlo al mio capo, fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è mandata in onda come replica di puntate già vis ...La trasmissione “Affari tuoi” è uno dei format più famosi andati in onda sulla Rai negli ultimi anni. Basato sul format olandese “Deal or No Deal”, viene portato in Italia da Paolo Bonolis, ottenendo ...