Antonino Cannavacciuolo: “Ho perso 30 chili” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il giudice di Masterchef Antonino Cannavacciuolo: “Ero arrivato a pesare 155 kg, finchè ho detto basta. Non seguo una dieta, sto solo più attento” Antonino Cannavacciuolo ha perso 30 chili. Lo racconta lui stesso mentre si prepara a tornare al bancone dei giudici di Masterchef in un’intervista al settimanale Oggi: “Ero arrivato a pesare 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Finchè ho detto basta e ho comprato un tapis roulant”, dice e poi spiega “La mattina faccio corsa e pesi, non mi sono tolto niente. Non seguo una dieta, sto solo più attento. Oggi peso 126-127 chili, se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni”. A parte i chili persi, ... Leggi su zon

Notiziedi_it : Antonino Cannavacciuolo dopo la perdita di peso: la trasformazione dello chef - zazoomblog : Antonino Cannavacciuolo è dimagrito di 30 chili - #Antonino #Cannavacciuolo #dimagrito - BITCHYFit : Antonino Cannavacciuolo dimagrito di circa 30 kg: le foto prima e dopo - Noovyis : (Antonino Cannavacciuolo a dieta: “Ho perso 29 chili. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo…”)… - FQMagazineit : Antonino Cannavacciuolo a dieta: “Ho perso 29 chili. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo…” -