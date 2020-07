Antonino Cannavacciuolo è dimagrito di 30 chili (Di lunedì 6 luglio 2020) Antonino Cannavacciuolo continua a perdere peso, mostrandosi più in forma che mai, infatti negli ultimi anni, lo chef è dimagrito parecchio e oggi sfoggia un fisico sempre più longilineo. Cannavacciuolo è apparso in alcune foto su Instagram e ha sorpreso gli utenti. In tanti hanno notato il suo dimagrimento commentando con ironia: “Sei sciupato” gli fa notare qualcuno. Cannavacciuolo ha perso ben 30 chili, passando da 155 a 126 chili. In una intervista al settimanale “Oggi” ha rivelato qual è il suo segreto per perdere peso: “La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere”. Leggi su people24.myblog

