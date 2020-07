Anche gli uomini nel loro piccolo possono parlare di #metoo (Di lunedì 6 luglio 2020) Le parole molto belle hanno un problema: ti viene da usarle sempre. E mansplaining è una parola molto bella. L’hanno inventata alcuni internettiani americani (i migliori a inventarsi le parole), che commentavano un articolo della scrittrice Rebecca Solnit del 2008, intitolato “uomini che spiegano le cose”. Dopo essere diventata virale nei blog femministi, nel 2010 è entrata nelle parole dell’anno del New York Times: «Un mansplainer», scrive il quotidiano, «è un uomo che spiega o dà la sua opinione su tutto, specie a una donna, persino quando non sa niente». Corrado Augias doveva consigliare un libro, è finito “mansplainer”. E non ha manco explained nulla. I fatti su Twitter. Finale dello Strega 2020, giovedì sera. Evento con le poltrone rosse, le colonne di marmo e il conduttore ... Leggi su linkiesta

Sono circa 4 mila le sedie posizionate di fronte al palco dei leader del centrodestra per la manifestazione contro il governo indetta oggi, sabato 4 luglio, in piazza del Popolo a Roma. E molte di que ...

Bonus vacanze come funziona: la circolare dell'Agenzia delle Entrate

In particolare, chiarisce la circolare, sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera ... dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono ...

