Allerta Meteo, stasera irrompono forti venti di Bora: raffiche fino a 100km/h nella notte su Trieste e nell’Adriatico [MAPPE] (Di lunedì 6 luglio 2020) Allerta Meteo per i forti venti di Bora che si alzeranno impetuosi tra stanotte e domani, martedì 7 luglio. Responsabile sarà un veloce impulso di aria fresca proveniente dal Nord Europa che porterà forti temporali al Nord accompagnati da venti di forte intensità. Già in serata, il vento potrebbe raggiungere i 70km/h nel Golfo di Trieste, con punte di oltre 80km/h nella notte su Trieste e l’Adriatico: possibili raffiche fino a 100km/h (vedi MAPPE del modello Moloch nella gallery scorrevole in alto). forti venti colpiranno anche le coste di Veneto, Emilia-Romagna, Marche e la Pianura Padana. forti venti anche sul Mar Ligure stanotte, ma di intensità minore, fino a 60-65km/h. nella giornata di domani, i venti si attenueranno rapidamente sull’Adriatico ma resteranno ancora intorno ai 60-70km/h. Ancora moderati sul Mar Ligure, ... Leggi su meteoweb.eu

