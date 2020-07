Alex Zanardi sottoposto a operazione di ricostruzione cranio-facciale (Di lunedì 6 luglio 2020) Alex Zanardi ha subito un nuovo intervento, stavolta per rimediare ai danni di cranio e viso. L’operazione è avvenuta lo scorso sabato ma solo ora si è appreso. Il ciclista e campione è stato sotto i ferri per cinque ore, operato da una squadra di medici capitanata da Paolo Gennaro primario, di chirurgia maxillo-facciale. L’operazione è avvenuta dove Zanardi è ricoverato, al policlinico Le Scotte di Siena. LEGGI ANCHE >>> La seconda operazione al cervello per Alex Zanardi operazione cranio-facciale dopo quella al cervello Dopo la seconda operazione al cervello dello scorso 29 giugno Alex Zanardi è stato nuovamente portato in sala operatoria per poi essere nuovamente riportato in coma farmacologico presso presso il reparto terapia intensiva. L’intervento è stato fatto per andare a stabilizzare ... Leggi su giornalettismo

