Adriana Volpe, gaffe con Alessio Viola: ‘Ci sei ricascata come con Magalli’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Achille Lauro direbbe: “Ci son cascato di nuovo”. Questa volta però a cadere nuovamente in fallo è Adriana Volpe protagonista di una gag con Alessio Viola in apertura di puntata del 6 luglio di Ogni mattina, su Tv8. La conduttrice nel salutare i telespettatori annuncia: “Oggi è il 6 luglio ed è una giornata un po’ particolare, anche perché compiono gli anni Sylvester Stallone, Max Gazzè, Cristina D’Avena, ma soprattutto oggi è il compleanno di Alessio. Auguri! Tu festeggi 45 anni, che bello!“. Il giornalista quindi l’ha ironicamente rimproverata ricordandole che già un’altra volta rivelò in tv l’età di un collega (Giancarlo Magalli), e tutti sappiamo come andò a finire… La gag sull’età con Alessio Viola “Ma che hai detto il ... Leggi su tvzap.kataweb

