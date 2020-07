Addio Nick Cordero, l’attore morto per complicanze da coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) Nonostante le speranze della moglie che ad aprile scriveva “Balleremo di nuovo insieme” Nick Cordero, attore canadese di 41 anni, è morto dopo 3 mesi di ricovero in un ospedale. coronavirus, gamba amputata all’attore Nick Cordero. La moglie: ‘Balleremo di nuovo’ Nick Cordero era padre di un bimbo di un anno – Elvis – e aveva una carriera a Broadway (con apparizioni in serie tv come Blue Bloods e Law & Order). Ricoverato il 31 marzo per problemi respiratori e dopo 3 tamponi era risultato positivo al Covid19. Era stato sottoposto a ventilazione e poi indotto il coma farmacologico, ma sono insorte delle complicanze ed è stato necessario amputargli una gamba. La moglie, la ballerina Amanda Kloots, continuava a dare messaggi di speranza fino a qualche settimana fa condividendo anche il video del loro matrimonio scrivendo ... Leggi su tvzap.kataweb

