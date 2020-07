Acerra, una lite familiare finisce a coltellate: arrestati padre e figlio (Di lunedì 6 luglio 2020) Acerra: un 58enne e un 33enne arrestati per tentato omicidio dopo aver accoltellato un loro congiunto. Stanotte gli agenti del Commissariato di Acerra sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori per la presenza di un uomo accoltellato. I poliziotti, giunti in ospedale, hanno identificato la vittima che ha riferito di essere stata accoltellata da alcuni suoi congiunti. I poliziotti hanno individuato l’aggressore in un uomo che, con uno dei figli, aveva più volte sferrato fendenti alla schiena della vittima mentre l’altro figlio aveva partecipato all’aggressione impugnando una mazza da baseball. padre e figlio, Acerrani di 58 e 33 anni, sono stati arrestati per tentato omicidio, mentre l’altro figlio, un 32enne, è stato denunciato per lo stesso reato. L'articolo Acerra, una lite familiare finisce a coltellate: arrestati padre e figlio proviene ... Leggi su 2anews

