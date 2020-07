YELLOWSTONE - Recensione 3x02 "Freight Trains and Monsters" (Di domenica 5 luglio 2020) Il secondo appuntamento con la terza stagione di YELLOWSTONE prosegue le vicende proposte nel prologo, con aggiunte allla trama non troppo sostanziali, ma che aprono a uno scenario incerto e potenzialmente pericoloso per i protagonisti. "Freight Trains and Monsters" punta tutto sui rapporti all'interno della famiglia Dutton, ma anche sulla costruzione della vicenda centrale della stagione, che fa' presagire moltissimi guai. Con la regia di Stephen Kay e sceneggiatura di Taylor Sheridan, proprio come nel primo episodio, l'episodio vede John riflettere sul suo passato e la sua famiglia, il primo giorno di lavoro di Jaime come capo della commissione per il bestiame, un nuovo arrivo nel ranch e il primo confronto fra Beth e il misterioso Roarke.-Vivere all'aperto: L'episodio si apre al campo, con Tate che si sveglia, trovando suo nonno John di fuori. Il ragazzo afferma di aver dormito ... Leggi su lostinaflashforward

