"Se casca questo governo la cosa migliore è andare alle elezioni politiche anticipate", afferma ad Affaritaliani.it il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. "Ma qualora non venissero sciolte le Camere, e ricordo che non siamo noi a decidere, il Centrodestra deve prendere...

matteosalvinimi : Se al governo va il centrodestra ti impongono patrimoniale e legge Fornero. Per questo dico no al Mes. La via maest… - FedericoDinca : L’unica eventuale alternativa a questo Governo è il voto anticipato. Non vedo altre soluzioni possibili. Il… - La7tv : #lariachetira @DinoGiarrusso (M5S): 'Non esiste il #MES senza condizionalità, il MES esiste da nove anni ed è stato… - Affaritaliani : 'Voto o un governo di Centrodestra Con il sostegno di una parte dei 5S' - LorenzoBurgio3 : Questo GOVERNO ci farà ammazzare con la Mafia Nigeriana ed i loro finti Immigrati bisognosi. E un disegno che soko… -

La fotografia della ritrovata unità del centrodestra è quella dei tre leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, insieme sul palco della manifestazione di sabato in piazza del Popolo. Leg ...

Ministro di scambio con l'estero

Iniziamo l'articolo facendo gli auguri di buon compleanno al ministro Di Maio. Il 6 luglio (oggi) compie gli anni. La lettura delle fotografie qui riportate ci dice molto del giovane ministro (detto F ...

