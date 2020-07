Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 10:30 (Di domenica 5 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 10:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULL’AURELIA DOVE E’ STATO RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, PERMANGONO CODE IN VIA DI SMALTIMENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA GAETA E MARINA DI MINTURNO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DISAGI ANCHE PER CHI TRANSITA SULLA LITORANEA CON CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI OSTIA ED ANZIO IN AMBO LE DIREZIONI INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - marcomoriconi3 : Roma, incroci killer e investimenti: semafori smart in 41 strade e strisce pedonali luminose… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-07-2020 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-07-2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai