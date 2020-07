Ultime Notizie Roma del 05-07-2020 ore 10:10 (Di domenica 5 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio fiammata dei contagi covid in Veneto dove la battaglia sembrava vinta e che invece ha visto risalire il rischio da Basso ed elevato con l’r ti saluto da 043 a 163 una nuova ordinanza restrittiva per inasprire le regole sulla prevenzione del contagio del covid verrà presentata la prossima settimana lo ha annunciato il governatore Zaia Alla luce di assembramenti E dai comportamenti sconsiderati di troppe persone tra le misure previste anche il ricovero coatto per chi rifiuta le cure all’ultimo rilevamento 223 nuovi casi in Italia 15 le vittime ha superato la soglia degli 11 milioni di casi il coronavirus nel mondo 523 mila morti e riportarlo la giorno al King’s University secondo la quale il contrario e sono perleoltre 11 milioni nuovo record di casi ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: nuovi focolai in Toscana e Veneto, nel mondo raggiunti i 530mila morti Fanpage.it "Belvedere Romani ormai è diventato un luogo di incontri hard"

"Belvedere Romani, oltre ad essere abbandonato all'incuria, è divenuto un luogo di appuntamenti hard. I residenti della zona non ne possono più di essere cosiderati cittadini di serie B". Antonio Pari ...

Coronavirus in Italia, crescono ancora i contagi: 235 nuovi casi e 21 morti

In aumento anche le vittime: nelle ultime 24 ore sono morte 21 persone, portando il totale a 34.854. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.610, 239 in meno nelle ultime 24 ore. (Virgilio Notizi ...

