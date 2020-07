The Last of Us Parte 2 sarà anche un sequel, ma l'80% dei suoi giocatori potrebbe non aver mai toccato il primo capitolo (Di domenica 5 luglio 2020) The Last of Us Parte 2 è un chiaro sequel di The Last of Us e, in quanto tale, principalmente dedicato a chi conosce bene la serie. Questa dovrebbe essere la filosofia di un sequel, no? Beh, in teoria certamente, in pratica...non è detto.Durante il podcast Play, Watch, Listen, il popolare attore-doppiatore Troy Baker ha svelato un interessante retroscena dedicato a The Last of Us Parte 2. Durante una chiacchierata con il publisher Sony, gli venne svelato che, per TLOU2 la compagnia si aspettava un "tasso di conversione" del 15-20% dal primo The Last of Us. Per tasso di conversione si intende la percentuale di persone che acquistano il sequel di un determinato titolo.Questo significa che il restante 80%, secondo le stime di Sony, sono persone che hanno acquistato The Last of Us Parte 2 senza passare dal primo capitolo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

