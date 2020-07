Temptation Island, una coppia abbandona il reality per colpa di un bacio (Di domenica 5 luglio 2020) Una coppia abbandona il reality Secondo le anticipazioni che circolano sul web, sembra che una delle coppie sia già andata via da Temptation Island. Si tratta di Valentina e Ciavy. Quest’ultimo, dopo una serie di tradimenti scoperti, ha sempre chiesto una possibilità alla fidanzata. Nonostante tutto i problemi non sono mai stati risolti, così hanno deciso di mettersi in gioco. Lui si è subito ambientato nel villaggio al punto tale da aprirsi del tutto con le tentatrici. Ha dichiarato di aver mancato di rispetto a Valentina tante volte, in quanto non sa se è ancora innamorato. Davanti a simili affermazioni, lei ha pianto per poi avvicinarsi al tentatore Alessandro Basciano. Un gesto inaspettato ha fatto perdere le staffe a Ciavy, il quale ha chiesto un confronto immediato. ‘Mi ha mancato di rispetto, voglio andare via’ Una coppia ... Leggi su kontrokultura

