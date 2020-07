Rosy Abate 3 si farà? La terza stagione non ci sarà ma è in arrivo un prequel (Di domenica 5 luglio 2020) Sebbene il pubblico si fosse mostrato interessato ad una ulteriore stagione di Rosy Abate – La serie, la Taodue non ne realizzerà una terza. Tuttavia pare sia in arrivo il prequel, intitolato Rosy Abate – Le origini del male, sull’adolescenza della Regina di Palermo. Chi è Rosy Abate Rosy Abate, la Regina di Palermo, aveva fatto innamorare i fan già ai suoi esordi con Squadra Antimafia – Palermo oggi. Interpretato da una meravigliosa Giulia Michelini. lo spin off si era concluso con un finale esplosivo nell’autunno 2019. Sebbene infatti inizialmente l’idea fosse quella di far morire Rosy con l’ultima puntata della seconda stagione gli autori hanno deciso di far sopravvivere Rosy Abate e di farle avere un lieto fine con il figlio Leonardo (interpretato da Vittorio Magazzù). Il fatto che sia ... Leggi su nonsolo.tv

