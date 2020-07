Naufragio Inter: il Bologna rimonta ed espugna San Siro 2-1 (Di domenica 5 luglio 2020) Doveva essere la gara che avrebbe sancito la rimonta dell'Inter verso il secondo posto della Lazio. I nerazzurri non solo mancano la vittoria, ma incassano un clamoroso k.o. Interno contro il Bologna. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic vanno sotto nel primo tempo e rimontano nella ripresa mostrando una tempra da grande squadra. Il successo permette ai rossoblu di salire a ridosso della zona Europa League. Per gli uomini di Antonio Conte ora c'è lo spauracchio della rimonta dell'Atalanta.caption id="attachment 987213" align="alignnone" width="1024" Lautaro Martinez, Inter, e Danilo, Bologna (Getty Images)/captionLA GARALa pressione è principalmente sulle spalle dell'Inter che si incarica di fare la partita, aggredendo fin da subito il Bologna. I nerazzurri vanno vicinissimi al vantaggio con Lukaku al 18', ma l'attaccante belga viene chiuso da Danilo. Passano ... Leggi su itasportpress

