Napoli-Roma in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 5 luglio 2020) Napoli e Roma si affrontano nella 30ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Nel posticipo domenicale della 30ª giornata di Serie A il Napoli di Gennaro Gattuso sfida la Roma di Paulo Fonseca in un Derby del Sole che mette in palio punti importanti per la zona Europa League. Gli azzurri sono settimi con 45 punti, i giallorossi occupano il 5° posto a quota 48. Napoli-Roma: la partita si giocherà domenica 5 luglio 2020 alle ore 21.45 nello scenario dello Stadio San Paolo di Napoli, senza la presenza del pubblico sugli spalti per rispetto del protocollo sull’emergenza sanitaria da Coronavirus. La gara sarà arbitrata dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze. Juventus-Genoa sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale ... Leggi su calcionews24

